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Ігор Радівілов виборов срібну медаль на змаганнях Кубку світу серії FIG
25 Березня 2017 Поділитися
Український гімнаст Ігор Радівілов став володарем срібної нагороди на змаганнях Кубку світу серії FIG в Катарі.
З результатом 15.066 бала наш призер Олімпійських ігор піднявся на другу сходинку п'єдесталу пошани у вправах на кільцях.
Перше місце посів гімнаст із Вірменії Артур Товмасян (15.133), третім змагання завершив китайський спортсмен Жиньгуан Зоу (15.033).
Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка привітав Ігоря Раівілова і його особистого тренера В'ячеслава Лаврухіна зі здобутою нагородою і побажав нових успішних стартів.
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