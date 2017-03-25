Ігор Радівілов виборов срібну медаль на змаганнях Кубку світу серії FIG

Український гімнаст Ігор Радівілов став володарем срібної нагороди на змаганнях Кубку світу серії FIG в Катарі.

З результатом 15.066 бала наш призер Олімпійських ігор піднявся на другу сходинку п'єдесталу пошани у вправах на кільцях.

Перше місце посів гімнаст із Вірменії Артур Товмасян (15.133), третім змагання завершив китайський спортсмен Жиньгуан Зоу (15.033).

Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка привітав Ігоря Раівілова і його особистого тренера В'ячеслава Лаврухіна зі здобутою нагородою і побажав нових успішних стартів.