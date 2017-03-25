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Ігор Радівілов виборов срібну медаль на змаганнях Кубку світу серії FIG
25 Березня 2017 Поділитися
Ігор Радівілов виборов срібну медаль на змаганнях Кубку світу серії FIG

Український гімнаст Ігор Радівілов став володарем срібної нагороди на змаганнях Кубку світу серії FIG в Катарі.

З результатом 15.066 бала наш призер Олімпійських ігор піднявся на другу сходинку п'єдесталу пошани у вправах на кільцях. 
Перше місце посів гімнаст із Вірменії Артур Товмасян (15.133), третім змагання завершив китайський спортсмен Жиньгуан Зоу (15.033).
Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка привітав Ігоря Раівілова і його особистого тренера В'ячеслава Лаврухіна зі здобутою нагородою і побажав нових успішних стартів. 

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