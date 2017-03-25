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Павло Тимощенко переміг на етапі Кубка світу з сучасного п'ятиборства
25 Березня 2017 Поділитися
Павло Тимощенко переміг на етапі Кубка світу з сучасного п'ятиборства

Срібний призер Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро здобув впевнену перемогу на етапі Кубка світу з сучасного п'ятиборства в столиці Єгипту - місті Каїр.

Протягом всіх етапів змагань українець впевнено лідирував і завершив фінал із переконливою перевагою. 
Друге місце у підсумку посів француз Валентин Прадес, третє - німець Фабіан Лібіг.
Президент НОК Сергій Бубка привітав Павла Тимощенка з чудовою перемогою і віисловив побажання подальших успіхів.  

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