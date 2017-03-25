Павло Тимощенко переміг на етапі Кубка світу з сучасного п'ятиборства

Срібний призер Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро здобув впевнену перемогу на етапі Кубка світу з сучасного п'ятиборства в столиці Єгипту - місті Каїр.

Протягом всіх етапів змагань українець впевнено лідирував і завершив фінал із переконливою перевагою.

Друге місце у підсумку посів француз Валентин Прадес, третє - німець Фабіан Лібіг.

Президент НОК Сергій Бубка привітав Павла Тимощенка з чудовою перемогою і віисловив побажання подальших успіхів.