Визначені найкращі спортсмени з зимових олімпійських видів спорту ФСТ «Динамо» України

Фізкультурно-спортивне товариство «Динамо» визначило п’ятірку найкращих спортсменів з зимових олімпійських видів спорту за результатами головних змагань сезону 2016-2017 років.

До зіркової п’ятірки увійшли Ольга Абрамова (Харківська обласна організація) - бронзова призерка етапу Кубка світу, учасниця етапів Кубка IBU cезону 2016-2107 рр., Надія Бєлкіна (Київська обласна організація) - чемпіонка та дворазова бронзова призерка Всесвітньої зимової Універсіади, учасниця етапів кубків світу, IBU сезону 2016-2017 рр., Анастасія Меркушина (Тернопільська обласна організація) - чемпіонка та дворазова призерка літнього чемпіонату світу серед юніорів, срібна призерка чемпіонату світу, дворазова бронзова призерка чемпіонату Європи сезону 2016-2017 рр., Олена Підгрушна (Тернопільська обласна та Київська міська організації) - чемпіонка та дворазова призерка літнього чемпіонату світу, срібна призерка чемпіонату світу сезону 2016-2017 рр., Дмитро Підручний (Тернопільська обласна організація) - срібний призер літнього чемпіонату світу, призер етапів кубків світу, IBU.