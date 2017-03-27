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Олімпійська родина вітає з Днем народження!
27 Березня 2017 Поділитися
Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкує член Національного олімпійського комітету України Микола Холоденко.

Олімпійська родина України вітає іменинника зі святом!

Кожний прожитий рік, даруючи безцінний досвід, відкриває нові горизонти.

Віримо, попереду у Вас – нові життєві перемоги, дорога до яких виявиться вдвічі легшою, якщо йти по ній зі спортом в серці.

Зичимо наснаги та успіхів у реалізації всіх задумів і планів!

Міцного здоров'я, миру, добра і благополуччя!

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