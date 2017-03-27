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До уваги журналістів!
27 Березня 2017 Поділитися
До уваги журналістів!

Національний олімпійський комітет України запрошує Вас на прес-конференцію, присвячену нагородженню найкращої спортсменки лютого в Україні: Олімпійської чемпіонки, срібної призерки чемпіонату світу з біатлону Олени ПІДГРУШНОЇ.

У заході візьмуть участь президент НОК України Сергій БУБКА, віце-президент Федерації біатлону України, перший заступник голови ФСТ «Динамо» Віктор КОРЖ, найкращий тренер лютого Олег БУНТ.

 

Прес-конференція відбудеться 29 березня о 12:00 в Олімпійському домі (вул. Хорива, 39-41).

 

 

 

Додаткова інформація та акредитація за телефонами

379-12-89

050-8-312-312 (Ірина)

 

 

 

Прес-служба НОК України

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