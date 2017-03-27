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Фристайлістка Ольга Полюк – бронзова призерка етапу Кубка Європи в Швейцарії
27 Березня 2017 Поділитися
Фристайлістка Ольга Полюк – бронзова призерка етапу Кубка Європи в Швейцарії

На етапі Кубка Європи з фристайлу, який відбувся в швейцарському Айроло, у дисципліні акробатика до трійки лідерів увійшла наша Ольга Полюк.

Набравши 192 FIS поінтів українка посіла 3 місце на п'єдесталі пошани.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав спортсменку, тренерський склад команди та Федерацію лижного спорту України з чудовим досягненням, побажавши не зупинятися на досягнутому та впевнено крокувати до нових звершень на шляху до олімпійського Пхьончхану-2018.

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