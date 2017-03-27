Олімпійський чемпіон Андрій Хіміч передав музею унікальні експонати

Фонди Черкаського обласного краєзнавчого музею поповнилися двома унікальними речами.

Олімпійський чемпіон з веслування на каное Андрій Хіміч презентував музею для експозиції «Олімпійське сузір’я» «золоте» весло та «золоту» майку, з якими він здобув перемогу на Іграх в Токіо у 1964 році. Каное, що принесло титул чемпіона, вже було раніше представлене в музеї.

«Ми створили виставку, присвячену олімпійським здобуткам України та Черкащини ще в 2012 році, двері якої відкрились у переддень урочистої церемонії відкриття Ігор XXX Олімпіади 2012 року у Лондоні, аби жителі знали і бачили, ким багата наша черкаська земля. Експозиція постійно поповнюється новими речами. Сьогодні ж Андрій Іванович Хіміч зробив не лише для працівників музею, але й для кожного відвідувача неоціненний внесок до олімпійської скарбниці – подарував свої оригінальні «золоті» весло та майку», – зазначає заступник директора з науково-просвітницької та виставкової роботи Черкаського обласного краєзнавчого музею Тетяна Кайдалова.

Голова відділення НОК України в Черкаській області Андрій Більда відзначив, що ці речі мають неабияке значення, оскільки олімпійське «золото» Черкащині приніс лише Андрій Хіміч понад півстоліття тому.

На знак подяки за підтримку та допомогу у створенні експозиції «Олімпійське сузір’я» представник музею вручила Андрію Хімічу та Андрію Більді книги, видані з нагоди 90-річчя музею.

Як зазначила Тетяна Кайдалова, «золоте» весло розташують у виставковому залі так, аби спортсмени перед важливими змаганнями могли прийти і доторкнутися до нього, щоб воно і їм принесло перемогу.