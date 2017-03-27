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Олімпійський чемпіон Андрій Хіміч передав музею унікальні експонати
27 Березня 2017 Поділитися
Олімпійський чемпіон Андрій Хіміч передав музею унікальні експонати

Фонди Черкаського обласного краєзнавчого музею поповнилися двома унікальними речами.

Олімпійський чемпіон з веслування на каное Андрій Хіміч презентував музею для експозиції «Олімпійське сузір’я» «золоте» весло та «золоту» майку, з якими він здобув перемогу на Іграх в Токіо у 1964 році. Каное, що принесло титул чемпіона, вже було раніше представлене в музеї.

«Ми створили виставку, присвячену олімпійським здобуткам України та Черкащини ще в 2012 році, двері якої відкрились у переддень урочистої церемонії відкриття Ігор XXX Олімпіади 2012 року у Лондоні, аби жителі знали і бачили, ким багата наша черкаська земля. Експозиція постійно поповнюється новими речами. Сьогодні ж Андрій Іванович Хіміч зробив не лише для працівників музею, але й для кожного відвідувача неоціненний внесок до олімпійської скарбниці – подарував свої оригінальні «золоті» весло та майку», – зазначає заступник директора з науково-просвітницької та виставкової роботи Черкаського обласного краєзнавчого музею Тетяна Кайдалова.

Голова відділення НОК України в Черкаській області Андрій Більда відзначив, що ці речі мають неабияке значення, оскільки олімпійське «золото» Черкащині приніс лише Андрій Хіміч понад півстоліття тому.

На знак подяки за підтримку та допомогу у створенні експозиції «Олімпійське сузір’я» представник музею вручила Андрію Хімічу та Андрію Більді книги, видані з нагоди 90-річчя музею.

Як зазначила Тетяна Кайдалова, «золоте» весло розташують у виставковому залі так, аби спортсмени перед важливими змаганнями могли прийти і доторкнутися до нього, щоб воно і їм принесло перемогу.

 

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