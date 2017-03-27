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Українські грації здобули три медалі на етапі Гран-Прі
27 Березня 2017 Поділитися
У французькому місті Тьє відбувся етап Гран-Прі з художньої гімнастики, з якого українські спортсменки везуть 3 нагороди.
Дві бронзові медалі на рахунку наших дівчат в групових вправах. Українки стали третіми у багатоборстві та у фіналі з 3-ма м'ячами та 2-ма скакалками.
Срібну медаль Україні в індивідуальному виступі принесла Вікторія Мазур, яка стала другою у вправах з м'ячем.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав українських спортсменок та тренерський склад збірної з чудовими здобутками, побажавши подальших успіхів та перемог на міжнародній арені.
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