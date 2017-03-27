Відзначено найкращу спортсменку Львівщини за підсумками спортивного лютого – велосипедистку Тетяну Клімченко

Цими днями в конференц-залі львівського готелю «Citadel Inn» відбулася урочиста церемонія відзначення найкращого спортсмена Львівщини за підсумками спортивного лютого 2017 року – члена національної збірної команди України з велосипедного спорту (трек) Тетяни Клімченко та її тренерів: Ореста Тичка (м. Львів, ШВСМ) та В’ячеслава Рудька (м.Червоноград, перший тренер).

Участь в урочистій церемонії взяли начальник управління Львівської облдержадміністрації Юрій Майборода, голова відділення НОК України у Львівській області Юрій Турянський, голова профільної депутатської комісії Львівської обласної ради Михайло Гичка, президент обласної федерації велоспорту Юрій Моравецький, директор Львівського училища фізичної культури Степан Родак, директор школи вищої спортивної майстерності Петро Климчук; директор ДЮСШ «Іскра» Володимир Набойщіков, начальник навчально-спортивної бази літніх видів спорту МО України у місті Львові Руслан Сеник, члени колегії управління фізичної культури і спорту ЛОДА та виконкому відділення НОК України у Львівській області, партнери відділення, представники спортивної громадськості, друзі та спортивні журналісти.



За підсумками виступів у лютому 2017 року найбільшим досягненням серед спортсменів Львівщини було визнано перемогу уродженки Червонограду, майстра спорту Тетяни Клімченко на заключному етапі Кубка світу з перегонів на велотреку в гонці «скретч» (гонка на дистанції 10 км) серед жінок, що відбувся у Лос-Анджелесі (США). При цьому у загальному підсумковому заліку за результатами усіх чотирьох етапів Кубка світу з велосипедного спорту (трек) сезону 2016/17 років Тетяна Клімченко – на другій позиції світового велоспорту!

Тетяна Клімченко та її наставники, отримавши спеціальні відзнаки та грошові винагороди, щиро подякували за визнання і підкреслили, що увага до спортивних успіхів однозначно сприятиме в підготовці до нових стартів.

