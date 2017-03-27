Весіння толока на Миколаївщині

В Миколаєві на березі Бузького лиману, біля яхт-клубу та на території СДЮШОР №6, у суботу відбулася весіння толока — еколого-практична акція з прибирання, у якій взяли участь понад 150 вихованців спортивних шкіл, члени комісії НОК України «Спорт та навколишнє середовище» у Миколаївській області та мешканці міста.

За словами організатора акції, заступника голови комісії Національного олімпійського комітету України, голови Благодійного фонду «Індиго» Ольги Криницької, такий захід проводиться вже вдесяте завдяки партнерам — Громадській організації «Спортивна федерація Іфіт», управлінню фізичної культури і спорту облдержадміністрації, управління екології департаменту житлово-комунального господарства міської ради.

Лише за дві години учасники толоки біля яхт-клубу зібрали понад 200 пакетів сміття та повну вантажну машину гілля. Після ударної праці всіх учасників, за традицією, пригостили гарячим чаєм та печивом.

Член комісії «Спорт та навколишнє середовище», чемпіон світу серед військовослужбовців, призер Кубку світу з боксу, президент ГО «Спортивна федерація Іфіт» Віталій Волков і друг та меценат СДЮШОР №6 Антонюк Андрій допомогли в організації толоки на території школи. Було привезено пісок та гравій для доріжок, висаджено дерева.