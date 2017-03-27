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Харків приймав змагання «Робін Гудів»
27 Березня 2017 Поділитися
Харків приймав змагання «Робін Гудів»

З 24 по 26 березня у Харкові, у спортивному комплексі НАУ «ХАІ» ім. М.Жуковського, відбулися Всеукраїнські змагання зі стрільби з лука серед найсильніших спортсменів України (III ранг).

Згідно з рейтингом у турнірі брали участь 64 провідних спортсмена України серед класичного і блочного лука.

Програмою змагань було передбачено виконання кваліфікаційного і олімпійського раундів серед жінок і чоловіків в особистому заліку окремо в категоріях класичного і блочного лука.

За підсумками змагань переможцями стали Валентин Хавтура з Рівного і Дарини Павличенко з Харкова у змаганні з класичного лука та Олег Півень зі Львова і харків’янка Олена Борисенко у блочному луці.

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