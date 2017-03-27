УКР ENG
-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Харків приймав змагання «Робін Гудів»
27 Березня 2017 Поділитися
З 24 по 26 березня у Харкові, у спортивному комплексі НАУ «ХАІ» ім. М.Жуковського, відбулися Всеукраїнські змагання зі стрільби з лука серед найсильніших спортсменів України (III ранг).
Згідно з рейтингом у турнірі брали участь 64 провідних спортсмена України серед класичного і блочного лука.
Програмою змагань було передбачено виконання кваліфікаційного і олімпійського раундів серед жінок і чоловіків в особистому заліку окремо в категоріях класичного і блочного лука.
За підсумками змагань переможцями стали Валентин Хавтура з Рівного і Дарини Павличенко з Харкова у змаганні з класичного лука та Олег Півень зі Львова і харків’янка Олена Борисенко у блочному луці.
Поділитися