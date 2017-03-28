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У Сумах пройшло свято волейболу
28 Березня 2017 Поділитися
У Сумах пройшло свято волейболу

Днями у Сумській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №17 відбувся товариський турнір з волейболу «Гра, яка єднає».

У змаганнях брали участь учні школи, їх батьки та вчителі. Велику підтримку щодо організації турніру надали адміністрація закладу та відділення Національного олімпійського комітету в Сумській області, яке очолює призер Олімпійських ігор, уславлена біатлоністка Олена Петрова.

У запеклій боротьбі першість вибороли батьки, але переможених не було, адже це було свято дружби та єдності різних поколінь.

Усі учасники отримали цінні призи та подарунки від Національного олімпійського комітету України. 

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