Юні олімпійці зможуть зростати і розвиватись на базі МДЦ «Артек»

Саме таким є намір підписаного сьогодні меморандуму між Національним олімпійським комітетом України та федераціями легкої атлетики, кульової стрільби, фехтування і водного поло.

Свої підписи під документом поставили президент НОК Сергій Бубка, керманичи федерацій: фехтування Вадим Гутцайт, кульової стрільби Олег Волков, водного поло Олександр Кучеренко, генеральний секретар ФЛАУ Михайло Медведь та генеральний директор МДЦ «Артек» Сергій Капустін.

«Нам дуже приємно офіційно підтвердити наші дружні стосунки з Міжнародним дитячим центром «Артек», адже протягом останніх років табір став нашим особливим партнером. Разом щороку проводимо фінали Всеукраїнського проекту НОК «Олімпійського лелеченя», з зірками спорту організовуємо «Олімпійський день». Переконаний, що й надалі ми разом зможемо зробити ще більше задля розвитку дитячого спорту в Україні, популяризації олімпійських видів спорту серед дітей, залучення більшої кількості дітей до занять фізкультурою та спортом, підвищення рівня здоров’я, фізичного і духовного розвитку дітей. Вірю, що завдяки нашим спільним зусиллям тут будуть створені гарні умови для розвитку цих видів спорту, що сприятиме примноженню спортивних здобутків нашої країни та вихованню здорової молоді, нації», - наголосив Сергій Бубка.

Почесні гості ознайомились з діяльністю дитячого центру, відвідали культурно-мистецький та інноваційний освітній центри, спортивні та туристичні секції, де проводять своє дозвілля діти.

Спортсмени, в свою чергу, організували та залучили юних артеківців до змагань з фехтування, водного поло, стрільби, легкої атлетики, які тепер будуть проводитися в дитячому центрі систематично в рамках тематичних змін.

«Це велика подія для нас, адже в «Артеку» є вся наявна інфраструктура для розвитку дитячого спорту. Тут функціонує басейн, тренажерний зал, велосипедний парк і станція човнів, зовсім скоро відкриється футбольне поле зі штучним покриття. Гріх було б не використовувати такі мжливості. Тож наші діти завжди будуть дружити зі спортом», - зазначив Сергій Капустін.

