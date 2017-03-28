НОК отримав відзнаки Асоціації спортивних журналістів України

Вже сімнадцятий рік поспіль Асоціація спортивних журналістів України збирає у Києві спортивну журналістську братію для підведення підсумків спортивного року та нагородження найкращих спортивних «акул пера» за версією АСЖУ.

В заході взяли участь президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України Ольга Борисова, відомий український футболіст, заслужений майстер спорту Іван Яремчук.

«Нам дуже приємно, що протягом багатьох років не зважаючи ні на які труднощі ми йдемо пліч-о-пліч та відчуваємо взаємну підтримку. Ваша праця у досягненні наших спільних завдань – популяризації спорту та олімпійського руху, вихованні здорової та сильної нації – заслуговує найвищої похвали та поваги», - сказав керманич НОК.

Він висловив щирі слова вдячності за плідну співпрацю Асоціації спортивних журналістів та особисто Михайлу Волобуєву, вручивши членам Асоціації Почесні Грамоти та Подяки НОК.

За підсумками спортивного 2016 року не залишився без відзнак й Національний олімпійський комітет.

Сергій Бубка отримав почесний приз АСЖУ «За співпрацю та підтримку Асоціації спортивних журналістів України». Прес-служба НОК була удостоєна звання «Найкраща прес-служба», розділивши нагороду з прес-службою Федерації футболу України. Офіційне видання НОК - журнал «Олімпійська арена» святкувала перемогу у номінації «Найкраще спортивне видання року».