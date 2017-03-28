У Черкасах відбувся відкритий чемпіонат області з легкої атлетики

Днями місто Черкаси приймало відкритий чемпіонат області з легкоатлетичного кросу.

У змаганнях брали участь спортсмени обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву, Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, Східно-Європейського університету, Черкаського інституту пожежної безпеки, Черкаського політехнічного технікуму. Загалом за перемогу боролися 117 учасників. Спортсмени змагалися в особистій першості на дистанції 1 км, 2 км, 3 км, 5 км, 8 км, 10 км та в естафеті.

Призерам змагань вручили подарунки від відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області.

