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У Черкасах відбувся відкритий чемпіонат області з легкої атлетики
28 Березня 2017 Поділитися
Днями місто Черкаси приймало відкритий чемпіонат області з легкоатлетичного кросу.
У змаганнях брали участь спортсмени обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву, Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, Східно-Європейського університету, Черкаського інституту пожежної безпеки, Черкаського політехнічного технікуму. Загалом за перемогу боролися 117 учасників. Спортсмени змагалися в особистій першості на дистанції 1 км, 2 км, 3 км, 5 км, 8 км, 10 км та в естафеті.
Призерам змагань вручили подарунки від відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області.
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