Команди Західного регіону України змагались у Тернополі за першість в ігровому багатоборстві за програмою IAAF «Дитячої легкої атлетики»

Матчева зустріч серед команд з областей Західного регіону України з ігрового багатоборства за програмою ІААF «Дитяча легка атлетика» відбулась в ігровій залі ТНПУ імені В. Гнатюка.

У змаганнях взяли участь команди з міст Івано-Франківськ, Ужгород, Бузьк Львівської області. Тернопіль представили команди ТНВК «Школи-ліцею №6 ім. Н. Яремчука», ТЗОШ №24, ТСШ №7 з поглибленим вивченням іноземних мов.

Після танцювальної розминки, учасники мали можливість проявити свою спритність, швидкість та витривалість у естафетах: «Бар’єрний біг», «Драбинка», «Перенесення естафетного кільця», «Багатоскоки», комплексна естафета «Формула-1». Також, організатори урізноманітнили традиційну програму новим видом – «Метання диску». Родзинкою програми став флешмоб. Юні спортсмени вишикувалися та утворили слово «СПОРТ».

У нелегкій боротьбі лаври першості здобула команда Тернопільської ЗОШ №24. Друге місце у команди з міста Івано-Франківськ, третіми стали гості з Ужгорода.

Переможці та учасники змагань були нагороджені призами від партнерів турніру: відділення Національного олімпійського комітету України у Тернопільській області, ТМ «Ласунка», ТОВ «Микулинецький бровар». Кожна команда отримала книгу про Тернопіль від міської ради.

Організували матчеву зустріч Федерація легкої атлетики Тернопільської області, міський центр фізичного здоров’я населення спільно з обласним відділенням Національного олімпійського комітету України та Національним педагогічним університетом ім. В. Гнатюка.

