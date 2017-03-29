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На Закарпатті вшанували призера Олімпійських ігор Стефана Решка
29 Березня 2017 Поділитися
На Закарпатті вшанували призера Олімпійських ігор Стефана Решка

Із нагоди 70-річчя легендарного київського динамівця, володаря Кубка кубків та Суперкубка УЄФА, бронзового призера Олімпійських ігор з футболу Стефана Решка в Ужгороді, у спорткомплексі «Юність», відбувся турнір із міні-футболу серед ветеранів 45 років і старші.

У ньому брали участь 6 команд із Закарпаття й Буковини. Спочатку баталії розгорнулися в двох групах, а потім за допомогою півфіналу й фіналу були названі кращі. Матчі здебільшого виявилися напружені. В одній із груп довелося рахувати різницю м’ячів, а на подальших стадіях не обійшлося без пробиття пенальті. Турнір виграли гості з Чернівців. Загалом змагання показали, що ветерани не втратили своєї колишньої майстерності, організовуючи чудові атаки, забиваючи красиві голи та відбиваючи «постріли» суперників.

За підсумками заходу було відзначено учасників і в амплуа. Церемонію нагородження здійснили ветеран закарпатського футболу Андрій Гаваші, голова відділення Національного олімпійського комітету України у Закарпатській області Іван Риляк, член виконкому відділення Анатолій Плеханов, заступник голови ФСТ «Динамо» України в Закарпатській області Михайло Пантьо, члени виконкому відділення голова Закарпатської асоціації спортивних журналістів України Василь Гаджега та рідний брат Стефана Решка - Володимир і племінник - Петро.

 

Результати змагань:

1-2 місця - «Решко + друзі» – «Буковина» (Чернівці) –0:0 (за пенальті 2:3).

3-4 місця. «Динамо» (Ужгород) – «Виноградів» – 1:2.

 

Кращі в амплуа:

Бомбардир турніру – Мирослав Скакандій («Динамо» Ужгород),

Гравець – Віктор Мглинець («Буковина» Чернівці),

Воротар – Володимир Васютик («Решко + друзі»),

Арбітр – Петро Милян.

Усім організаторам турніру, зокрема керманичу відділення НОК у Закарпатській області Івану Риляку, було вручено подяки за підписом Стефана Решка.

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