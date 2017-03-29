Жіночий баскетбол активно розвивається на Черкащині

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Змагання з баскетболу серед жінок за програмою ХV Універсіади Черкаської області серед вищих навчальних закладів, зібрали п’ять баскетбольних команд області.
Серед них: Уманський державний педагогічний університет, Черкаський державний технологічний університет, Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля, Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, Черкаська медична академія.
За сприяння ректора Черкаського державного технологічного університету баскетбольні баталії проходили у спортивній залі корпусу №2 ЧДТУ.
Змагання проходили у підгрупах на першому етапі, другий - передбачав півфінальні та фінальні ігри.
У фінальному матчі дві кращі команди турніру ЧДТУ і УДПУ розіграли золоті медалі. Фінал подарував вболівальникам відкритий та видовищний баскетбол, в якому студентки ЧДТУ дали справжній бій представникам факультету фізичного виховання УДПУ. Підсумковий рахунок зустрічі: 28-24.
Тож жіноча команда Черкаського державного технологічного університету виборола 1 місце, залишивши на другій сходинці уманчанок, «бронза» дісталась представницям Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького.
Нагороджували учасників турніру начальник Черкаського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України Антоніна Саприкіна, відповідальний секретар відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області Іван Урста.