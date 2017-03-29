У Кропивницькому ще на один сучасний спортивний зал стало більше

27 березня відбулося урочисте відкриття капітально відремонтованої спортивної зали в загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 4 міста Кропивницького.

На урочистих заходах з цієї нагоди були присутні керівники обласного центру, представники спортивної та освітянської громадськості. Працівників та учнів навчального закладу привітав міський голова Андрій Райкович. За сприяння міської влади в спортивній залі відремонтовані стеля, стіни, роздягальні, виконано заміну вікон, облаштована сучасна спортивна підлога, встановлений новий спортивний інвентар. На дані цілі з міського бюджету профінансовано більше мільйона гривень.

Не залишилося осторонь цієї події також і відділення НОК України в Кіровоградській області. У рамках акції Національного олімпійського комітету України «Олімпійська книга» представники обласного осередку НОК передали навчальному закладу книги з історії Олімпійських ігор та Олімпійського спорту, літературу на олімпійську тематику для облаштування «Олімпійського куточка». Також від обласного відділення НОК школярі отримали футбольні м’ячі, адже учні цієї школи багаторазові призери міських та обласних змагань на призи клубу «Шкіряний м’яч», а в 2012 році команда учнів ЗОШ № 4 стала бронзовим призером всеукраїнського Кубка «ЄВРО-2012» серед загальноосвітніх шкіл країни.

У відповідь кращі спортсмени школи продемонстрували для почесних гостей показові виступи із художньої гімнастики та тхеквондо ВТФ.

Загалом протягом року в обласному центрі Кіровоградщини капітально відремонтовано сім спортивних залів загальноосвітніх навчальних закладів. Тож школярі мають змогу займатися фізичною культурою та спортом у комфортних умовах.