Олімпійське лелеченя на Срібнянщині

Днями на базі Дігтярівського професійного аграрного ліцею, що на Чернігівщині, відбувся районний етап Всеукраїнського заходу серед дітей «Олімпійське лелеченя».

Захід проходив за підтримки відділення НОК України в Чернігівській області та відділу освіти районної державної адміністрації.

Програма складалася з чотирьох видів - презентація команди, вікторини на олімпійську тематику, комбінованої естафети та рухливої гри.

В загальнокомандному заліку переможцями стали учні Дігтярівської ЗОШ І-ІІІ ст., срібними призерами – школярі Карпилівської школи, а трійку найкращих замкнули представники команда з села Гурбинці.

По завершенню змагань команда-переможець та призери були нагороджені грамотами, медалями від відділення Національного олімпійського комітету України у Чернігівській області та солодкими подарунки від СТОВ «Батьківщина».