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Олімпійське лелеченя на Срібнянщині
29 Березня 2017 Поділитися
Олімпійське лелеченя на Срібнянщині

Днями на базі Дігтярівського професійного аграрного ліцею, що на Чернігівщині, відбувся районний етап Всеукраїнського заходу серед дітей «Олімпійське лелеченя».

Захід проходив за підтримки відділення НОК України в Чернігівській області та відділу освіти районної державної адміністрації. 

Програма складалася з чотирьох видів - презентація команди, вікторини на олімпійську тематику, комбінованої естафети та рухливої гри.

В загальнокомандному заліку переможцями стали учні Дігтярівської ЗОШ І-ІІІ ст., срібними призерами – школярі Карпилівської школи, а трійку найкращих замкнули представники команда з села Гурбинці.

По завершенню змагань команда-переможець та призери були нагороджені грамотами, медалями від відділення Національного олімпійського комітету України у Чернігівській області та солодкими подарунки від СТОВ «Батьківщина». 

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