Сергій Бубка зустрівся з керівником Міжнародної конфедерації бейсболу та софтболу

В Олімпійському домі президент НОК Сергій Бубка зустрівся з виконавчим директором з розвитку Міжнародної конфедерації бейсболу та софтболу Майклом Шмідтом.

В зустрічі також взяли участь президент Федерації бейсболу та софтболу України Андрій Ніколаєнко, віце-президент Федерації Василь Кисіль і народний депутат України Сергій Ларін, який протягом багатьох років опікується розвитком цих видів спорту.

Присутні обмінялися думками щодо розвитку бейсболу та софтболу в Україні.

«Ваш вид спорту має свої переваги, адже це гра. Особливо для дітей та молоді привабливими є саме спортивні ігри. Це яскраві емоції і відчуття, командні дії», - наголосив Сергій Бубка.

«Нам вкрай важлива підтримка державних та громадських структур для подальшого розвитку бейсболу і софтболу. Ми прагнемо активно залучати дітей та молодь до цих видів спорту», - зазначив Майкл Шмідт.

Президент НОК України детально поінформував почесного гостя про діяльність Олімпійського комітету та проекти, що реалізовуються організацією задля популяризації олімпійських ідей та цінностей. «Такі проекти як Олімпійський день і тиждень, Олімпійський урок та багато інших мають на меті в тому числі і представлення різних видів спорту. Разом з Олімпійською академією України, яка є однією з найкращих в світі, ми видаємо численну унікальну олімпійську літературу. Через ці та багато інших проектів та програм ми популяризуємо олімпійські ідеали та види спорту, серед яких бейсбол та софтболу у тому числі», - підкреслив головний олімпієць країни.

Під час зустрічі були обговорені шляхи поглиблення взаємодії задля розвитку бейсболу та сорфтболу на національному та міжнародному рівнях.

