Вінницькі футболісти піднялися на вершину Всеукраїнського меморіалу Олександра Грушанського

25-27 березня у Вінниці відбувався Всеукраїнський турнір-меморіал Олександра Грушанського з футболу.

Він грав у 60-х роках у вінницькому клубі майстрів правим захисником. При цьому вдало підключався до атак і був улюбленцем вболівальників.

Турніри пам’яті знаного футболіста у місті проводять вже традиційно, щорічно. Родичі Олександра Грушанського дуже вдячні за те, що про нього не забувають. Організатори меморіалу також по можливості допомагають родині футболіста матеріально.

Змагання організували спільними зусиллями обласні відділення НОК України, федерація футболу, ДЮСШ Блохіна-Бєланова і спортуправління ОДА.

Юнаки 13-14 років грали на великому полі з синтетичним покриттям школи Вінницької школи №35. Всього у турнірі брали участь 8 команд з Вінниці, Києва, Житомирської, Хмельницької і Черкаської областей. По дві кращі з кожної підгрупи виходили у півфінал. Перше місце посіла Вінницька ОДЮСШ Блохіна-Бєланова. В фінальній зустрічі вона перемогла ДЮСШ Нетішина (Хмельницька область) – 4:0. На третьому місці – Черкаська СДЮШОР.

«Ми дуже задоволені результатом, особливо фінальної зустрічі. Не прийшлося, як часто буває, вирішувати долю переможця у серії післяматчевих пенальті», – сказав тренер команди ОДЮСШ Блохіна-Бєланова Іван Подзігун.

Команда ОДЮСШ «Блохіна-Бєланова» готується до виступів у вищій лізі Дитячо-юнацької футбольної ліги України, яка поновлюється 9 квітня. Успіх у меморіалі Олександра Грушанського дає підставу для оптимізму щодо подальших успіхів на офіційному рівні.

