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Відкриття оновленої спортивної зали на Хмельниччині
29 Березня 2017 Поділитися
Відкриття оновленої спортивної зали на Хмельниччині

Днями члени відділення Національного олімпійського комітету України взяли участь в урочистостях, присвячених відкриттю оновленої спортивної зали Наркевицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Волочиського району.

Ця спортивна споруда (36х18м) кілька років тому була передана керівництвом місцевого цукрового заводу на баланс школи і перебувала в занедбаному стані без освітлення й опалення.

Завдяки активістам фізкультурного руху, дирекції ЗОШ, депутатському корпусу селищної об’єднаної територіальної громади, яким небайдужа доля молодого покоління і є усвідомлення важливості спорту у вихованні загартованого покоління українців за кошти ОТГ проведено капітальний ремонт спортивної зали і підсобних приміщень, збудовано котельню на твердому паливі.

Відтепер як місцеві школярі, які перебувають на провідних позиціях в районі у легкій атлетиці, настільному тенісі, так і дорослі, серед яких чимало призерів обласних і всеукраїнських змагань з армспорту, пауерліфтингу, футболу та волейболу, зможуть відточувати свою майстерність на тренуваннях протягом усього року. А такі фахівці-ентузіасти як вчитель фізичного виховання ЗОШ Петро Колдун, інструктор по спорту селищного центру здоров’я населення «Спорт для всіх» Людмила Крупська проводитимуть турніри з різних видів спорту в належних умовах. Планується відкриття нових секцій, зокрема з ушу.

Символічним перерізанням стрічки селищним головою Людмилою Гулою та директором ЗОШ Олександром Мельником розпочалися урочистості.

На святі відбулися показові спортивні виступи учнів школи і дитячого садочка «Сонечко», а також нагородження грамотами та подарунками причетних до реконструкції залу осіб.

В рамках акції НОК України «Олімпійська книга» та «Олімпійський куточок» перший заступник голови відділення НОК України в області Віктор Флентін та президент обласної федерації легкої атлетики Олександр Прокопов передали навчальному закладу олімпійську літературу, сувенірну продукцію та солодощі.

Свято стало яскравою і незабутньою подією для мешканців Наркевицької ОТГ.

 

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