В Жовкві відбувся обласний фестиваль «Мама, тато, я – спортивна сім’я!»

25-26 березня у місті Жовква відбувся обласний спортивний фестиваль «Мама, тато, я – спортивна сім’я!» за програмою ХХVІ спортивних Ігор Львівщини та ІІІ спортивних ігор серед осіб з інвалідністю.

Спортивний фестиваль проведено управлінням фізичної та спорту Львівської облдержадміністрації, обласним центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», регіональним центром з фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт», відділенням НОК України у Львівській області за підтримки сектору молоді та спорту Жовківської районної державної адміністрації у спортивному залі Жовківської ДЮСШ та в басейні Парк-готелю «Акварель».

У особисто-командних змаганнях виступали команди міст обласного значення та районів області, в складі яких за перемогу боролися сімейні колективи: мати, батько та дитина (хлопчик або дівчинка 2007-2009 р.н.).

Родини випробовували свої сили в різноманітних спортивних естафетах: естафети «Мисливство», «Смуга перешкод», «Слалом», «Хокей», «Єралаш».

Загалом у спортивному сімейному фестивалі взяли участь 18 команд: 13 команд районів області та 5 команд міст обласного значення.

У змаганнях серед людей з інвалідністю взяли участь 5 сімей. Вони виконували вправи у естафетах «Мисливство», «Слалом» та «Хокей».

Переможці та призери були відзначені кубками, медалями та грамотами від Львівського обласного центру «Спорт для всіх» та управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації.

Серед кращих відзначилися сімейні команди з Червонограду, Жовківського та Сокальського районів.

Переможці обласних змагань будуть представляти Львівщину на Всеукраїнському фіналі фестивалю «Мама, тато, я – спортивна сім’я»!

Відтак право представляти Львівську область на Всеукраїнському фіналі вибрала сім’я з Червонограду Андрій, Тетяна і 10-літня донька Юлія Корнови.

Але попри офіційні результати – переможцями були усі учасники – сімейні команди були задоволені і можливістю випробувати себе на спортивній арені, представити свій район чи місто, можливістю поспілкуватися й загалом цікаво й змістовно провести час у сімейному колі.