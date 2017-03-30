Олімпійська родина вітає з Днем народження Олексія Михайличенка!

Сьогодні свій День народження святкує Олімпійський чемпіон з футболу Олексій Михайличенко!

Олімпійська родина України щиро вітає Олексія Олександровича зі святом!

Бажаємо Вам невичерпного оптимізму, реалізації всіх задумів й олімпійського завзяття, яке хай неодмінно принесе підкорення нових професійних вершин!

Міцного здоров'я, сімейного благополуччя, наснаги на багато років і добрих справ в ім'я України