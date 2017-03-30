У Рівному обговорили впровадження олімпійської освіти у загальноосвітні школи

28 березня на базі НВК «Колегіум» м. Рівне відбувся семінар для вчителів початкових класів з організації та впровадження олімпійської освіти в навчально-виховний процес школи.

Участь у заході брали 36 педагогів з 30 шкіл міста. Метою семінару було ознайомлення вчителів із концептуальними засадами та сучасними підходами з організації олімпійської освіти в початкових класах. На чітке переконання організаторів, розпочинати формування в учнів знань з олімпійської тематики доцільно саме з молодшого шкільного віку.

Досвідом ділились вчителі фізичної культури навчально-виховного комплексу «Колегіум» Олег Левенець та Рівненської класичної гімназії «Престиж» Анжела Совко. Ці два заклади на сьогодні є єдиними в місті, які входять до переліку шкіл мережі олімпійської освіти.

З доповіддю «Впровадження проекту «Олімпійська освіта в системі навчально-виховного процесу підростаючого покоління в РКГ «Престиж» виступила вчитель цього закладу Анжела Совко, яка поділилась досвідом проведення таких заходів як «Розминка від чемпіона», «Відомі спортсмени Рівненщини». У закладі велику увагу приділяють веденню здорового способу життя та проведенню змістовного дозвілля, тому не оминули увагою участь вихованців у Всеукраїнських спортивних заходах «Спортивна зима» та фестивалі ранкової зарядки «Рух заради здоров’я».

У своєму виступі «Олімпійська освіта – важливий фактор виховання школярів» вчитель НВК «Колегіум» Олег Левенець розповів про вагомість і актуальність поширення знань серед дітей про олімпійський спорт, його цінності, багату історію, кращих представників світової та української спортивної еліти. Вчитель поділився досвідом проведення «Олімпійських уроків», які у закладі стали уже хорошою традицією, розповів про найбільш ефективні формами інтеграції олімпійської освіти, а також участю в інших проектах Національного олімпійського комітету України. Зокрема: «Do like OLYMPIANS», «#OlympicLab», «Олімпійське лелеченя», «Олімпійський куточок», а також у конкурсі від Олімпійської академії України на «Кращу модель організації олімпійської освіти в школі».

Закінчився семінар проведенням гри «Мандрівка в країну «Олімпія», де вчителі мали можливість перевірити свої знання про спорт та олімпійський рух.