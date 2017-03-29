В Чернігові відбувся Відкритий чемпіонат області з кікбоксингу серед дорослих, юніорів та юнаків

Кікбоксинг – один із наймасовіших видів єдиноборств на Чернігівщині.

Цей вид спорту у Чернігові активно розвивають вже 20 років. Вже виховано не одного чемпіона України, Європи та світу.

25 березня відбувся Відкритий чемпіонат області з кікбоксингу серед дорослих, юніорів та юнаків. Майже 200 спортсменів з Чернігова і семи райцентрів були присутні на турнірі.

Підтримати учасників прийшли велика кількість вболівальників. На відкритті були присутні перший заступник голови відділенням НОК України в Чернігівській області Ніна Лемеш та почесні гості.

Захід проводила Федерація кікбоксингу області спільно з відділенням Національного олімпійського комітету України в Чернігівській області.

По завершенню змагань переможці та призери були нагороджені грамотами, медалями від олімпійського комітету та подарунками від спонсорів.