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Головний олімпієць Європи завітав до Олімпійського дому України
30 Березня 2017 Поділитися

На запрошення президента Національного олімпійського комітету Сергія Бубки до столиці України прибув виконуючий обов’язки президента Європейських Олімпійських Комітетів Янез Косьянчич.

Керманич європейського олімпізму завітав до Олімпійського дому, де ознайомився з умовами роботи НОК України, поспілкувався з представниками департаментів та відділів Олімпійського комітету України, серед яких, зокрема, і численні медалісти Олімпійських ігор.

Очільник ЄОК отримав детальну інформацію та високо оцінив діяльність Національного олімпійського комітету України, програми та проекти, що реалізується в нашій країні.

Відзначимо, що в рамках візиту Янеза Косьянчича до України запланована його участь в церемонії «Герої спортивного року», що відбудеться завтра на НСК «Олімпійському», а також зустрічі з Міністром молоді та спорту Ігорем Ждановим, відвідування центру Олімпійських досліджень та ознайомлення з роботою Олімпійської академії України, очолюваної Марією Булатовою. 
 

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