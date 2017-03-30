Головний олімпієць Європи завітав до Олімпійського дому України

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На запрошення президента Національного олімпійського комітету Сергія Бубки до столиці України прибув виконуючий обов’язки президента Європейських Олімпійських Комітетів Янез Косьянчич.
Керманич європейського олімпізму завітав до Олімпійського дому, де ознайомився з умовами роботи НОК України, поспілкувався з представниками департаментів та відділів Олімпійського комітету України, серед яких, зокрема, і численні медалісти Олімпійських ігор.
Очільник ЄОК отримав детальну інформацію та високо оцінив діяльність Національного олімпійського комітету України, програми та проекти, що реалізується в нашій країні.
Відзначимо, що в рамках візиту Янеза Косьянчича до України запланована його участь в церемонії «Герої спортивного року», що відбудеться завтра на НСК «Олімпійському», а також зустрічі з Міністром молоді та спорту Ігорем Ждановим, відвідування центру Олімпійських досліджень та ознайомлення з роботою Олімпійської академії України, очолюваної Марією Булатовою.