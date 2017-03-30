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Змагання з фізичної культури і спорту серед учнів ЗНЗ пройшли в Чернігові
30 Березня 2017 Поділитися
На базі Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка відбулися змагання з фізичної культури і спорту серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів Чернігівської області.
Учні 11 класів змагались з баскетболу, гімнастики, волейболу, футболу, легкої атлетики та туризму. Всі учасники намагалися зайняти якомога вище місце, адже переможець та призери визначалися по найменшій сумі місць у всіх видах.
Впевнену перемогу здобули учні ЗНЗ № 19 м. Чернігова Мильто Владислав та Пушкар Ольга.
Переможці та призери були нагороджені кубками, медалями та грамотами відділення НОК України в Чернігівській області.
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