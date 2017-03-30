В Рівному побудували фортецю довжиною в 296 метрів

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Протягом зими 2016-2017 років на Рівненщині відбувався обласний конкурс «Зимова фортеця» у рамках Всеукраїнських спортивних заходів «Спортивна зима» в дошкільних навчальних закладах.
Брати участь у заході могли вихованці дошкільних навчальних закладів області разом зі своїми вихователями.
Згідно з умовами конкурсу, їм потрібно було облаштувати снігову фортецю висотою щонайменше 1 метр. Потім зробити спільне фото всіх дітей, котрі вишикувані в шеренгу позаду фортеці і надіслати організаторам. Ті навчальні заклади, котрі залучили найбільшу кількість дітей і зуміли побудувати найдовшу фортецю, будуть відзначені цінними нагородами під час спортивно-масових заходів, які для них проведуть комунальний заклад «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради разом з відділенням Національного олімпійського комітету України в Рівненській області.
Цього разу, перемогу в конкурсі святкував Рівненський дошкільний навчальний заклад ясла-садок компенсуючого типу (санаторний для дітей з неспецифічними захворюваннями органів дихання) №40 «Червоні вітрила». Місцеві діти зуміли побудувати фортецю неймовірною протяжність в 296 метрів, чого сповна вистачило для першого місця. На другій сходинці п’єдесталу розташувався Клеванський дошкільний навчальний заклад загального розвитку №1 (ясла-садок), а замкнув трійку призерів Костопільський дошкільний навчальний заклад № 3 «Сонечко».