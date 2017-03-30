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31 березня стануть відомі всі володарі «Спортивного Оскара»
30 Березня 2017 Поділитися
31 березня стануть відомі всі володарі «Спортивного Оскара»

Рівно доба залишається до того, як країна дізнається усіх володарів «Спортивного Оскара» - найпрестижнішої премії України.

Вже водинадцяте урочиста церемонія «Герої спортивного року» збере найтитулованіших атлетів країни, кращих з найкращих у даній сфері.

Перше подібне вручення було проведено у 2007 році за ініціативи президента Національного олімпійського комітету України, Олімпійського чемпіона Сергія Бубки.

Цьогоріч «Спортивні Оскари» вручатимуть у 10 номінаціях. Претендентами у них є:

 

Найкращий спортсмен року

 

Жан БЕЛЕНЮК – срібний призер Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, чемпіон Європи з греко-римської боротьби (85кг);

Олег ВЕРНЯЄВ – чемпіон та срібний призер Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро зі спортивної гімнастики (вправи на брусах, багатоборство), чемпіон та срібний призер чемпіонату Європи (опорний стрибок, вправи на брусах);

Юрій ЧЕБАН – чемпіон Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро з веслування на каное (200м).

 

Найкраща спортсменка року

 

Вероніка МАРЧЕНКО – чемпіонка Європи зі стрільби із лука в індивідуальній та командній першостях;

Ганна РІЗАТДІНОВА – бронзова призерка Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, бронзова призерка чемпіонату Європи з художньої гімнастики;

Ольга ХАРЛАН – срібна призерка Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро з фехтування на шаблях в командній першості, бронзова призерка в індивідуальній першості, бронзова призерка чемпіонату Європи в індивідуальній та командній першостях.

 

Найкращий тренер року

 

Геннадій САРТИНСЬКИЙ – особистий тренер Олега Верняєва – чемпіона та срібного призера Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, чемпіона та призера чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики;

В’ячеслав СОРОКІН – особистий тренер Юрія Чебана – дворазового Олімпійського чемпіона з веслування на каное;

Олег ШТУРБАБІН – тренер збірної України з фехтування на шаблях (за підготовку бронзової призерки Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Ольги Харлан та збірної України з фехтування на шаблях - срібних призерок Ігор в Ріо).

 

Найкраща команда року (збірна)

 

Каное-двійка Тарас МІЩУК - Дмитро ЯНЧУК – бронзові призери Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро;

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях у складі Ольги ХАРЛАН, Олени КРАВАЦЬКОЇ, Аліни КОМАЩУК, Олени ВОРОНІНОЇ – срібні призерки Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, бронзові призерки чемпіонату Європи;

Жіноча збірна України з синхронного плавання у складі Лоліти АНАНАСОВОЇ, Ганни ВОЛОШИНОЇ, Анастасії САВЧУК, Олександри САБАДИ, Катерини САДУРСЬКОЇ, Ксенії СИДОРЕНКО, Дар’ї ЮШКО, Олени ГРЕЧИХІНОЇ, Ольги ЗОЛОТАРЬОВОЇ – чемпіонки Європи у групі, 4 місце на Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро.

 

Сильні духом (паралімпійські види спорту)

 

Віктор ДІДУХ – чемпіон Паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро з настільного тенісу (командні змагання) (ураження опорно-рухового апарату);

Дмитро ЗАЛЕВСЬКИЙ – чемпіон Паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро з плавання (тотально незрячий);

Максим КРИПАК – володар 5 золотих та 3 срібних медалей Паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро з плавання (ураження опорно-рухового апарату).

 

Разом з олімпійцями (неолімпійські види спорту)

 

Анна МУЗИЧУК – чемпіонка Всесвітньої шахової Олімпіади в індивідуальній першості, бронзова призерка Всесвітньої шахової Олімпіади в командній першості. Чемпіонка світу зі швидких шахів, чемпіонка світу з бліцу;

Віталій ПАЦУРА – чемпіон Європи з більярдного спорту (у розділі «пул»). Наймолодший спортсмен в історії європейського більярдного спорту, який став чемпіоном Європи з «пулу»;

Лариса СОЛОВЙОВА – чемпіонка та рекордсменка світу з пауерліфтингу.

 

Олімпійська надія України

 

Юрій ВАНДЮК – чемпіон світу з веслування на каное серед молоді (одиночка), чемпіон Європи (каное-двійка) та срібний призер чемпіонату Європи серед молоді (одиночка);

Христина ДМИТРЕНКО – чемпіонка ІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор в Ліллехаммері з біатлону (гонка переслідування);

Михайло РОМАНЧУК – бронзовий призер чемпіонату Європи з плавання (1500м), переможець та призер етапів Кубка світу, учасник Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро.

 

Спортивна слава України

 

Переможець визначається Українською Академією спорту і буде оголошений під час Церемонії

 

За відданість спорту

 

Георгій БІДНИЙ – засновник гірськолижного курорту на Полтавщині «Сорочин Яр»

Еммануїл ГАНЄВ – засновник Музею футболу і Клубу вболівальників футболу в Одесі;

Ярослав ПРОКОПИШИН – директор Верхньоясенівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Верховинського району, Івано-Франківської області

 

Народний вибір («Найкращий спортсмен-2016», «Найкраща спортсменка-2016»)

 

Переможець буде оголошений під час церемонії за підсумками голосування, яке проходило на офіційному сайті НОК України та в групах «НОК України/Олімпійська команда» у соціальних мережах.

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