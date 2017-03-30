31 березня стануть відомі всі володарі «Спортивного Оскара»

Рівно доба залишається до того, як країна дізнається усіх володарів «Спортивного Оскара» - найпрестижнішої премії України.

Вже водинадцяте урочиста церемонія «Герої спортивного року» збере найтитулованіших атлетів країни, кращих з найкращих у даній сфері.

Перше подібне вручення було проведено у 2007 році за ініціативи президента Національного олімпійського комітету України, Олімпійського чемпіона Сергія Бубки.

Цьогоріч «Спортивні Оскари» вручатимуть у 10 номінаціях. Претендентами у них є:

Найкращий спортсмен року

Жан БЕЛЕНЮК – срібний призер Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, чемпіон Європи з греко-римської боротьби (85кг);

Олег ВЕРНЯЄВ – чемпіон та срібний призер Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро зі спортивної гімнастики (вправи на брусах, багатоборство), чемпіон та срібний призер чемпіонату Європи (опорний стрибок, вправи на брусах);

Юрій ЧЕБАН – чемпіон Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро з веслування на каное (200м).

Найкраща спортсменка року

Вероніка МАРЧЕНКО – чемпіонка Європи зі стрільби із лука в індивідуальній та командній першостях;

Ганна РІЗАТДІНОВА – бронзова призерка Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, бронзова призерка чемпіонату Європи з художньої гімнастики;

Ольга ХАРЛАН – срібна призерка Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро з фехтування на шаблях в командній першості, бронзова призерка в індивідуальній першості, бронзова призерка чемпіонату Європи в індивідуальній та командній першостях.

Найкращий тренер року

Геннадій САРТИНСЬКИЙ – особистий тренер Олега Верняєва – чемпіона та срібного призера Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, чемпіона та призера чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики;

В’ячеслав СОРОКІН – особистий тренер Юрія Чебана – дворазового Олімпійського чемпіона з веслування на каное;

Олег ШТУРБАБІН – тренер збірної України з фехтування на шаблях (за підготовку бронзової призерки Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Ольги Харлан та збірної України з фехтування на шаблях - срібних призерок Ігор в Ріо).

Найкраща команда року (збірна)

Каное-двійка Тарас МІЩУК - Дмитро ЯНЧУК – бронзові призери Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро;

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях у складі Ольги ХАРЛАН, Олени КРАВАЦЬКОЇ, Аліни КОМАЩУК, Олени ВОРОНІНОЇ – срібні призерки Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, бронзові призерки чемпіонату Європи;

Жіноча збірна України з синхронного плавання у складі Лоліти АНАНАСОВОЇ, Ганни ВОЛОШИНОЇ, Анастасії САВЧУК, Олександри САБАДИ, Катерини САДУРСЬКОЇ, Ксенії СИДОРЕНКО, Дар’ї ЮШКО, Олени ГРЕЧИХІНОЇ, Ольги ЗОЛОТАРЬОВОЇ – чемпіонки Європи у групі, 4 місце на Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро.

Сильні духом (паралімпійські види спорту)

Віктор ДІДУХ – чемпіон Паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро з настільного тенісу (командні змагання) (ураження опорно-рухового апарату);

Дмитро ЗАЛЕВСЬКИЙ – чемпіон Паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро з плавання (тотально незрячий);

Максим КРИПАК – володар 5 золотих та 3 срібних медалей Паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро з плавання (ураження опорно-рухового апарату).

Разом з олімпійцями (неолімпійські види спорту)

Анна МУЗИЧУК – чемпіонка Всесвітньої шахової Олімпіади в індивідуальній першості, бронзова призерка Всесвітньої шахової Олімпіади в командній першості. Чемпіонка світу зі швидких шахів, чемпіонка світу з бліцу;

Віталій ПАЦУРА – чемпіон Європи з більярдного спорту (у розділі «пул»). Наймолодший спортсмен в історії європейського більярдного спорту, який став чемпіоном Європи з «пулу»;

Лариса СОЛОВЙОВА – чемпіонка та рекордсменка світу з пауерліфтингу.

Олімпійська надія України

Юрій ВАНДЮК – чемпіон світу з веслування на каное серед молоді (одиночка), чемпіон Європи (каное-двійка) та срібний призер чемпіонату Європи серед молоді (одиночка);

Христина ДМИТРЕНКО – чемпіонка ІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор в Ліллехаммері з біатлону (гонка переслідування);

Михайло РОМАНЧУК – бронзовий призер чемпіонату Європи з плавання (1500м), переможець та призер етапів Кубка світу, учасник Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро.

Спортивна слава України

Переможець визначається Українською Академією спорту і буде оголошений під час Церемонії

За відданість спорту

Георгій БІДНИЙ – засновник гірськолижного курорту на Полтавщині «Сорочин Яр»

Еммануїл ГАНЄВ – засновник Музею футболу і Клубу вболівальників футболу в Одесі;

Ярослав ПРОКОПИШИН – директор Верхньоясенівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Верховинського району, Івано-Франківської області

Народний вибір («Найкращий спортсмен-2016», «Найкраща спортсменка-2016»)

Переможець буде оголошений під час церемонії за підсумками голосування, яке проходило на офіційному сайті НОК України та в групах «НОК України/Олімпійська команда» у соціальних мережах.