Представлено медалі Олімпійського фестивалю

В угорському Дьорі - столиці XIV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю (ЄЮОФ), що відбуватиметься в липні 2017 року, представлені медалі змагань.

Юні атлети віком від 14 до 18 років з 50 країн Континенту вестимуть боротьбу за престижні нагороди у 10 видах спорту: легкій атлетиці, спортивній гімнастиці, баскетболі, велоспорті, веслуванні на байдарках і каное, гандболі, дзюдо, плаванні, тенісі та волейболі.

Загалом буде виготовлено 915 нагород, з них 295 – золотих, 295 – срібних та 325 бронзових медалей.

Кожна з них - діаметром 70 мм і товщиною у 4.5 мм . З одного боку на них зображений логотип Європейських Олімпійських Комітетів (ЄОК), а з іншого – XIV ЄЮОФ.

Юні олімпійці України готуються до участі у цих найпрестижніших юнацьких стартах. Наразі у них тривають національні ліцензійні відбори, які будуть завершені у середині червня поточного року.