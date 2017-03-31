Представлено медалі Олімпійського фестивалю

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В угорському Дьорі - столиці XIV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю (ЄЮОФ), що відбуватиметься в липні 2017 року, представлені медалі змагань.
Юні атлети віком від 14 до 18 років з 50 країн Континенту вестимуть боротьбу за престижні нагороди у 10 видах спорту: легкій атлетиці, спортивній гімнастиці, баскетболі, велоспорті, веслуванні на байдарках і каное, гандболі, дзюдо, плаванні, тенісі та волейболі.
Загалом буде виготовлено 915 нагород, з них 295 – золотих, 295 – срібних та 325 бронзових медалей.
Кожна з них - діаметром
Юні олімпійці України готуються до участі у цих найпрестижніших юнацьких стартах. Наразі у них тривають національні ліцензійні відбори, які будуть завершені у середині червня поточного року.