Організатори конкурсу «Я і мій друзяка Спорт» вручили заслужені нагороди юним митцям

30 березня в Актовій залі головного корпусу Львівського державного університету фізичної культури проходила церемонія оголошення підсумків виставки-конкурсу дитячих творчих робіт під гаслом «Я і мій друзяка Спорт».

Цей проект проводився у рамках реалізації обласного плану заходів на виконання Національної стратегії оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року за активної підтримки Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, управління фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації, відділення НОК України у Львівській області та обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.

Конкурсна комісія прийняла більше, ніж півтисячі малюнків, плакатів, витинанок, колажів, віршів та інсталяцій авторства дітей зі всієї Львівської області. У цих творах дітки намагалися відобразити величезне різноманіття спорту і динаміку стремління до перемоги. Кожна з цих робіт вражала авторською особливістю, креативністю та майстерністю виконання.

Під час церемонії відкриття голова відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області Юрій Турянський подякував усім організаторам проекту «Я і мій друзяка Спорт» за таке чудове свято дитячої творчості., а також усім авторам робіт, їхнім батькам та висловив упевненість, що «серед учасників конкурсу є майбутні видатні митці та олімпійські чемпіони».

Нагороди лауреатам конкурсу вручали Юрій Турянський і авторитені львівські спортсмени – заслужений майстер спорту шаблістка Анфіса Почкалова і один із найсильніших фехтувальників-паралімпійців світу Андрій Демчук.

Саме панові Демчуку випала честь нагородити наймолодшого переможця конкурсу (у номінації «особлива відзнака журі») – чотирирічного учня художньої студії «Мальви» з Ходорова Устимчика Бойка.

Церемонію нагородження переможців конкурсу супроводжували майстерні виступи «Театру Спорту» Львівського державного університету фізичної культури.

Організатори заходу запевнили, що конкурс дитячих творчих робіт під гаслом «Я і мій друзяка Спорт» знову проходитиме наступного року і стане традиційним. Відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області обов’язково допомагатиме в реалізації цього чудового проекту, який пропагує любов до спорту і пошанування Олімпійських цінностей серед дітей Львівщини.