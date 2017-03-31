Чемпіонат області з волейболу серед дівчат

За підтримки відділення НОК України в Чернігівській області на базі обласної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи був проведений чемпіонат області з волейболу серед дівчат 2005 р.н. і молодших.

Після 15 зіграних ігор колової системи результати розподілилися таким чином:

1 місце – ДЮСШ «Чернігів»

2 місце - Семенівський район

3 місце - КДЮСШ м.Ніжин

По завершенню змагань переможці та призери були нагороджені грамотами та медалями відділення НОК України в Чернігівській області.