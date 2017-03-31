Новиниlarr Регіониlarr Чемпіонат області з волейболу серед дівчат
Чемпіонат області з волейболу серед дівчат
31 Березня 2017 Поділитися
Чемпіонат області з волейболу серед дівчат

За підтримки відділення НОК України в Чернігівській області на базі обласної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи був проведений чемпіонат області з волейболу серед дівчат 2005 р.н. і молодших.

Після 15 зіграних ігор колової системи результати розподілилися таким чином:

1 місце – ДЮСШ «Чернігів»

2 місце - Семенівський район

3 місце - КДЮСШ  м.Ніжин

 

По завершенню змагань переможці та призери були нагороджені грамотами та медалями відділення НОК України в Чернігівській області.

 

Останнє в медіа
loader
loader
Календар спортивних подій 2017
Олімпійська зарядка
НОК України
Новини
Олімпійські змагання
Дьор-2017 114
Pyeongchang-2018 0315
Буенос-Айрес-2018 0549
© 2017. Всі права захищено. Використання матеріалів
цього сайту можливе тільки з посиланням на джерело.
ForForceЗроблено в