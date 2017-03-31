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Чемпіонат області з волейболу серед дівчат
31 Березня 2017 Поділитися
За підтримки відділення НОК України в Чернігівській області на базі обласної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи був проведений чемпіонат області з волейболу серед дівчат 2005 р.н. і молодших.
Після 15 зіграних ігор колової системи результати розподілилися таким чином:
1 місце – ДЮСШ «Чернігів»
2 місце - Семенівський район
3 місце - КДЮСШ м.Ніжин
По завершенню змагань переможці та призери були нагороджені грамотами та медалями відділення НОК України в Чернігівській області.
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