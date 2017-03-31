Оголошено імена володарів «Спортивного Оскару» України!

Сьогодні на головній спортивній арені країни НСК «Олімпійський» в затишному«Олімпійському дворику» відбулася щорічна Всеукраїнська урочиста церемонія «Герої спортивного року», яка традиційно зібрала цілу плеяду видатних спортивних особистостей країни: неперевершених легенд минулого, яскравих зірок сьогодення та обдарованих надій майбутнього.

Окрім численної кількості зірок українського спорту на урочистий захід, організований Національним олімпійським комітетом України та Міністерством молоді та спорту, завітав виконуючий обов'язки президента Європейських Олімпійських Комітетів Янез Косьянчич.

На святі також були присутні президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, Киівський міський голова Віталій Кличко, перший заступник міністра молоді та спорту України Ігор Гоцул, заступник міністра молоді та спорту Микола Даневич, віце-президенти НОК: Володимир Бринзак, Равіль Сафіуллін, Григорій Суркіс, представники державних і громадських інституцій та багато інших поважних гостей.

Традиційно надійну підтримку в організації та проведенні церемонії забезпечили спонсори та партнери Церемонії: «Азерчай», Тойота Україна, PEAK SPORT, Юнісон Груп, Прем'єр готелі, P&G, «Інтерспорт», Guramma, «Гімберлі», SAMSUNG Україна.

На гостей «Спортивного Оскару» чекала дуже насичена та цікава концертна програма. Свої чудові номери лауреатам та гостям свята подарували: Олександр Лещенко та Анна Безсонова разом з балетом «Форсайт», Арсен Мірзоян, Андрій Кіше, ілюзіоніст Віталій Лузкар, Наталка Карпа.

До останнього моменту рішення Української Академії спорту трималося у таємниці, і тим приємнішим та хвилюючим було оголошення самих переможців. Разом із високими визнаннями спортсменам було презентовано ще багато приємних подарунків.

Тріумфатори у номінаціях «Найкращий спортсмен року», «Найкраща спорстменка року», «Найкращий тренер року», «Народний вибір» (окремо серед жінок та чоловіків) отримали від НОК України грошові премії у розмірі 50 тисяч гривень. Спортивний партнер Церемонії «Інтерспорт» подарував їм сертифікати на суму 10 тисяч гривень.

Офіційний партнер Олімпійського комітету PEAK Sport презентував власникам «Спортивного Оскару» спеціальні сертифікати. Переможці в різних номінаціях отримали у подарунок сучасні гаджети від офіційного партнера НОК компанії SAMSUNG Україна.

Офіційний спонсор Церемонії «Азерчай» подарував усім номінантам вишукані корзини зі своєю смачною продукцією, а компанія P&G презентувала косметичні набори.

«Герої спортивного року-2016» отримали спеціальні призи від Тойота Україна, Юнісон Груп, Прем'єр готелі, Guramma, «Кімберлі».

Отже, заслужені відзнаки та подарунки вручені героям спортивного 2016 року. Попереду нові спортивні випробування, а разом з ними багато нових звершень та перемог!

Переможці

Всеукраїнської урочистої церемонії

«Герої спортивного року-2016»

Найкращий спортсмен року

Олег ВЕРНЯЄВ – чемпіон та срібний призер Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро зі спортивної гімнастики (вправи на брусах, багатоборство), чемпіон та срібний призер чемпіонату Європи (опорний стрибок, вправи на брусах).

Найкраща спортсменка року

Ольга ХАРЛАН – срібна призерка Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро з фехтування на шаблях в командній першості, бронзова призерка в індивідуальній першості, бронзова призерка чемпіонату Європи в індивідуальній та командній першостях.

Найкращий тренер року

В'ячеслав СОРОКІН – особистий тренер Юрія Чебана – дворазового Олімпійського чемпіона з веслування на каное.

Найкраща команда року (збірна)

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях у складі Ольги ХАРЛАН, Олени КРАВАЦЬКОЇ, Аліни КОМАЩУК, Олени ВОРОНІНОЇ – срібні призерки Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, бронзові призерки чемпіонату Європи.

Сильні духом (паралімпійські види спорту)

Максим КРИПАК – володар 5 золотих та 3 срібних медалей Паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро з плавання (ураження опорно-рухового апарату).

Разом з олімпійцями (неолімпійські види спорту)

Анна МУЗИЧУК – чемпіонка Всесвітньої шахової Олімпіади в індивідуальній першості, бронзова призерка Всесвітньої шахової Олімпіади в командній першості. Чемпіонка світу зі швидких шахів, чемпіонка світу з бліцу.

Олімпійська надія України

Христина ДМИТРЕНКО – чемпіонка ІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор в Ліллехаммері з біатлону (гонка переслідування).

Спортивна слава України

Андрій ХІМІЧ – чемпіон Ігор ХVIII Олімпіади 1968 року в Токіо (каное-двійка) з веслування на каное, срібний призер чемпіонату світу (1966 рік)

Лариса КАРЛОВА – чемпіонка Ігор ХXІ Олімпіади 1976 року в Монреалі з гандболу, чемпіонка Ігор ХXІІ Олімпіади 1980 року в Москві, бронзова призерка Ігор ХХIV Олімпіади 1988 в Сеулі, дворазова чемпіонка світу (1982, 1986), срібна призерка чемпіонату світу (1978).

За відданість спорту

Еммануїл ГАНЄВ – засновник Музею футболу і Клубу вболівальників футболу в Одесі;

Народний вибір

«Найкращий спортсмен-2016»:

Юрій ЧЕБАН – чемпіон Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро з веслування на каное (200м).

«Найкраща спортсменка-2016»:

Ганна РІЗАТДІНОВА – бронзова призерка Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, бронзова призерка чемпіонату Європи з художньої гімнастики.