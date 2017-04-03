Українці стартують на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Сьогодні в хорватському місті Спліт стартують змагання європейської першості з важкої атлетики.

На престижному старті українська заявка нараховує 15 спортсменів (8 жінок та 7 чоловіків).

Чемпіонат Європи триватиме до 8 квітня включно.

Бажаємо успіхів нашим важкоатлетам!

Склад збірної України.

Жінки: Вероніка Івасюк (58 кг), Марія Тимощук (63 кг), Ганна Панова (69 кг), Марія Хлян (69 кг), Ірина Деха (75 кг), Валентина Кісіль (90 кг), Ганна Макарова (+90 кг), Анастасія Лисенко (+90 кг),

Чоловіки: Олександр Пєлєшенко (85 кг), Дмитро Чумак (94 кг), Ярослав Вітер (94 кг), Костянтин Рева (105 кг), Василь Пелепенко (105 кг), Роман Василевський (+105 кг), Олег Прошак (+105 кг).