Наші дзюдоїсти везуть повний комплект нагород з Гран-Прі в Тбілісі

Цими вихідними в грузинському Тбілісі відбувся престижний турнір Гран-Прі з дзюдо.

Наші спортсмени поповнили скарбничку збірної України цілим комплектом нагород.

«Золото» на рахунку нашої Анастасії Турчин (-78 кг). Срібні нагороди на рахунку Марини Черняк (48 кг) та Станіслава Бондаренка (+100кг), а Світлана Ярьомка здобула «бронзу» у ваговій категорії +78 кг.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав українських дзюдоїстів, тренерський склад та Федерацію дзюдо України з чудовими здобутками, побажавши подальших успіхів на міжнародній арені та вдалого виступу на квітневому чемпіонаті Європи в Варшаві.