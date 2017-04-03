В.о. президента ЄОК відвідав Міжнародний центр олімпійських досліджень та освіти

На запрошення президента Національного олімпійського комітету Сергія Бубки до столиці України прибув виконуючий обов’язки президента Європейських Олімпійських Комітетів (ЄОК) пан Янез Косьянчич.

В рамках свого візиту він відвідав Міжнародний центр олімпійських досліджень та освіти (МЦОД) на базі Національного університету фізичного виховання та спорту України, яким керує член Виконкому НОК України, президент Олімпійської академії України, доктор, професор наук, професор Марія Булатова.

Пан Янез Косьянчич ознайомився з діяльністю Центру, зі значним обсягом інформаційного матеріалу, призначеного для підготовки спеціалістів у рамках університетської освіти, підвищення кваліфікації фахівців, працівників галузі фізичного виховання та спорту, представленого у бібліотеці МЦОД.

Очільник Європейських Олімпійських Комітетів високо оцінив досягнення Міжнародного центру олімпійських досліджень та освіти й відмітив позитивні результати співпраці ЄОК з НОК України та Центром, а саме видання посібника «Your Olympic Guidebook» (автор Марія Булатова) для учасників Європейських юнацьких олімпійських фестивалів.

В рамках візиту відбулась тепла конструктивна бесіда за участю президента НОК України Сергія Бубки, під час якої було обговорено плани подальшої співпраці Європейського олімпійського комітету, НОК України та МЦОД.

Також пан Янез Косьянчич висловив подяку президенту Національного олімпійського комітету України Сергію Бубці та директору МЦОД, президент ОАУ Марії Булатовій за плідну діяльність з популяризації ідеалів та цінностей олімпізму серед дітей, учнівської й студентської молоді, не тільки в Україні, а й за її межами.

