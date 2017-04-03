Новиниlarr НОКlarr Сергій Бубка та Янез Косьянчич вручили олімпійські значки медалістам Ріо-2016
Сергій Бубка та Янез Косьянчич вручили олімпійські значки медалістам Ріо-2016
03 Квітня 2017 Поділитися
Сергій Бубка та Янез Косьянчич вручили олімпійські значки медалістам Ріо-2016

Під час щорічної Всеукраїнської урочистої церемонії «Герої спортивного року» українські медалісти Ігор ХХХІ Олімпіади отримали спеціальні значки Ріо-2016 з рук виконуючого обов’язки президента Європейських Олімпійських Комітетів (ЄОК) Янеза Косьянчича та члена Виконкому Міжнародного Олімпійського Комітету, президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки.

Відзначимо, кожен значок, виготовлений МОК, має свій персоналізований номер, присвоєний кожному медалісту Ігор-2016.

Останнє в медіа
loader
loader
Олімпійська зарядка
Календар спортивних подій 2017
НОК України
Новини
Олімпійські змагання
Дьор-2017 111
Pyeongchang-2018 0312
Буенос-Айрес-2018 0546
© 2017. Всі права захищено. Використання матеріалів
цього сайту можливе тільки з посиланням на джерело.
ForForceЗроблено в