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Сергій Бубка та Янез Косьянчич вручили олімпійські значки медалістам Ріо-2016
03 Квітня 2017 Поділитися
Під час щорічної Всеукраїнської урочистої церемонії «Герої спортивного року» українські медалісти Ігор ХХХІ Олімпіади отримали спеціальні значки Ріо-2016 з рук виконуючого обов’язки президента Європейських Олімпійських Комітетів (ЄОК) Янеза Косьянчича та члена Виконкому Міжнародного Олімпійського Комітету, президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки.
Відзначимо, кожен значок, виготовлений МОК, має свій персоналізований номер, присвоєний кожному медалісту Ігор-2016.