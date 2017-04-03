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Олімпійський урок провели в Черкаському обласному краєзнавчому музеї
03 Квітня 2017 Поділитися
Олімпійський урок провели в Черкаському обласному краєзнавчому музеї

Учні спеціалізованої школи № 17 завітали до Черкаського обласного краєзнавчого музею, де для них в залі експозиції «Олімпійське сузір’я» організували Олімпійський урок та зустріч із Олімпійським чемпіоном Андрієм Хімічем.

Школярі дізналися про історію олімпійських досягнень спортсменів Черкащини та про спортивний шлях і перемоги єдиного «золотого» чемпіона Черкащини Андрія Івановича Хіміча.

«Сьогодні ви маєте унікальну можливість побачити, так би мовити, вживу та поспілкуватися із легендарним спортсменом світового рівня – Андрієм Хімічем», – сказала школярам заступник директора з науково-просвітницької та виставкової роботи Черкаського обласного краєзнавчого музею Тетяна Кайдалова.

Учні цікавилися особливостями тренувань спортсмена, як і хто його чекав та зустрічав із перемогами, які медалі найважливіші та чому.

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