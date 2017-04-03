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Головний олімпієць Європи: «Україна – в авангарді європейського олімпізму»
03 Квітня 2017 Поділитися
Про це заявив виконуючий обов’язки президента Європейських Олімпійських Комітетів Янез Косьянчич за підсумками візиту до України.
«Європейські Олімпійські Комітети – це родина, що об’єднує 50 НОКів країн континенту. Національний олімпійський комітет України – один із найкращих. Україна знаходиться в авангарді європейського олімпізму, маючи блискучих атлетів, які здобувають яскраві перемоги. Разом з тим, Україна має потужний Національний олімпійський комітет на чолі з одним із найвідоміших олімпійців світу Сергієм Бубкою, який є одним із найуспішніших спортивних менеджерів, прикладом для наслідування молодого покоління в Україні, Європі та світі», - наголосив Янез Косьянчич.
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