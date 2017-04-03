Cпортивний актив Львівщини долучився до участі в загальнообласній толоці

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Разом з працівниками усіх структурних підрозділів Львівської облдержадміністрації, активну участь у відзначенні Дня довкілля взяли і колективи управління фізичної культури та спорту, відділення НОК України у Львівській області та обласної школи вищої спортивної майстерності.
На території Великомостівського лісництва працівники управління фізичної культури та спорту на чолі з начальником управління, першим заступником голови обласного осередку Національного олімпійського комітету Юрієм Майбородою, спільно з працівниками департаменту з питань цивільного захисту та державного архіву Львівської області висаджували молоді модрини, сосни та дуби.
Загалом до екологічної ініціативи долучились понад 400 працівників ЛОДА, які прибирали сміття та садили дерева, кущі та квіти у декількох десятках лісгоспів на території усієї Львівщини.
При цьому висловлюємо подяку керівникам та відповідальним особам Великомостівського лісництва за відмінну підготовку та організацію толоки.