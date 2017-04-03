Cпортивний актив Львівщини долучився до участі в загальнообласній толоці

Разом з працівниками усіх структурних підрозділів Львівської облдержадміністрації, активну участь у відзначенні Дня довкілля взяли і колективи управління фізичної культури та спорту, відділення НОК України у Львівській області та обласної школи вищої спортивної майстерності.

На території Великомостівського лісництва працівники управління фізичної культури та спорту на чолі з начальником управління, першим заступником голови обласного осередку Національного олімпійського комітету Юрієм Майбородою, спільно з працівниками департаменту з питань цивільного захисту та державного архіву Львівської області висаджували молоді модрини, сосни та дуби.

Загалом до екологічної ініціативи долучились понад 400 працівників ЛОДА, які прибирали сміття та садили дерева, кущі та квіти у декількох десятках лісгоспів на території усієї Львівщини.

При цьому висловлюємо подяку керівникам та відповідальним особам Великомостівського лісництва за відмінну підготовку та організацію толоки.