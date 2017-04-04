На білбордах міста «Найкращий спортсмен Львівщини»

Цього місяця львів’яни і гості міста можуть побачити білборди із зображенням найкращого спортсмена Львівщини за підсумками лютого, майстра спорту України з велосипедного спорту (трек), однієї з кращих велосипедисток України Тетяни Клімченко.

Такий ж білборд встановлено і у рідному містечку Тетяни – Червонограді (Львівської області).

Цим почесним званням спортсменка вшанована за перемогу на фінальному етапі Кубку світу з трекових велоперегонів в гонці «скретч» (гонка на дистанції 10 км ) серед жінок, що відбувся в американському Лос-Анджелесі 24-26 лютого поточного року. При цьому у загальному підсумковому заліку за результатами усіх чотирьох етапів Кубка світу з велосипедного спорту (трек) сезону 2016/17 років Тетяна Клімченко посіла другу позицію!

Білборди, які встановлюються за ініціативою обласного відділення Національного олімпійського комітету України, партнерів осередку та усієї спортивної громадськості, з’являються завдяки співпраці відділення НОК України у Львівській області з інформаційними партнерами: компаніями–операторами зовнішньої реклами «Комтех-плюс»та «Комтех-аутдор».