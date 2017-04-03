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Восени запалає вогонь Олімпійський вогонь Ігор-2018
03 Квітня 2017 Поділитися
Восени запалає вогонь Олімпійський вогонь Ігор-2018

24 жовтня у грецькій Олімпії відбудеться церемонія запалення Олімпійського вогню XXIII зимових Олімпійських ігор 2018 року, що пройдуть у південнокорейському Пхьончхані.

Після тижневої подорожі Грецією вогонь буде переданий організаторам найголовнішого старту чотириріччя.

Сам факел має довжину 700 мм. Ця цифра обрана невипадково, адже саме столиця Олімпійських ігор-2018 знаходиться на висоті 700 метрів над рівнем моря. Він виконаний в білих та золотих кольорах, саме у таку кольорову гаму будуть одягнуті і учасники естафети Олімпійського вогню.

Факел сконструйований таким чином, що полум’я не згасне, якими б не були погодні умови, в тому числі в сильний вітер і у сніг.

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