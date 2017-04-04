Обласні змагання на Чернігівщині «Хто ти, майбутній олімпієць?»

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За підтримки відділення НОК України в Чернігівській області та об’єднаних територіальних громад у м. Сновськ обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України продовжила обласні змагання під девізом «Хто ти, майбутній олімпієць?».
26 березня було проведено фінальні обласні змагання з волейболу серед збірних чоловічих команд районних організацій Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України у залік XXIV обласних сільських спортивних ігор Чернігівщини 2017 року.
На урочистому відкритті Спартакіади після підняття державного прапору під звуки національного гімну учасників спортивного заходу привітали голова обласної організації ФСТ «Колос» АПК України Володимир Примак та заступник голови Сновської райдержадміністрації з гуманітарних питань Володимир Карпенко. До речі, останній був головним суддею.
Загалом у фінальних та зональних змаганнях з волейболу брало участь 18 команд з 14 районів із загальною кількістю учасників майже 180 чоловік.
Турнір проводився за коловою системою у дуже напруженій боротьбі. Якщо переможець, обігравши всі команди, зайняв перше місце, то наступні 2 призові місця для трьох команд визначали за додатковими показниками.
Результати змагань:
1 місце – Борзнянська районна організація ВФСТ «Колос» - 6 очок (на фото);
2 місце - Семенівська районна організація ВФСТ «Колос» - 4 очки;
3 місце - Сновська районна організація ВФСТ «Колос» - 4 очки;
Переможці та призери в особисто-командному заліку були нагороджені грамотами обласної організації та медалями відділення НОК України в Чернігівській області.