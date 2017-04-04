«Кубок Поділля» з хокею на траві здобули поляки

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З 31 березня по 2 квітня у Вінниці проходив міжнародний турнір з хокею на траві «Кубок Поділля».
Змагання спільними зусиллями організували і провели обласні спортуправління, відділення НОК України, СДЮШОР «Олімпія», ШВСМ, федерація хокею на траві і міський спорткомітет.
В турнірі взяли участь чотири клуби: чемпіон Польщі «Грюнвальд» (Познань), чемпіон України «ОКС-ШВСМ» (Вінниця), чемпіон Білорусі ХК «Мінськ» і віце-чемпіон цієї країни СК «Брест».
На урочистому відкритті учасників привітали віце-президент Федерації хокею на траві України Федір Новік, голова відділення Національного олімпійського комітету України у Вінницькій області Павло Хникін, заступник начальника обласного спортуправління Олександр Олійник, заступник голови міськспорткомітету Роман Семчук.
Фаворитами змагань були поляки. Адже «Грюнвальд» вже дійшов до 1/8 фіналу Європейської ліги. Хоча команда з Познані привезла до Вінниці дещо омолоджений склад, а деякі збірники Польщі залишилися вдома. Інші учасники Кубку Поділля виступають в нижчих за рангом офіційних континентальних змаганнях.
В першому турі поляки здолали мінчан – 4:3, а вінничани СК «Брест» – 3:2. Наступного дня «ОКС-ШВСМ» програв ХК «Мінськ» – 0:3, а брестчани несподівано переграли «Грюнвальд» – 4:3.
Доля медалей вирішувалася в останній ігровий день. Мінчани розгромили СК «Брест» – 5:1, а «Грюнвальд» – «ОКС-ШВСМ» – 8:3. Отже, дві команди набрали по шість очок, а чемпіонами стала команда з Познані (завдяки перемозі над мінчанами в особистій зустрічі). На другому місці – ХК «Мінськ», на третьому – «ОКС-ШВСМ».
На урочистому закритті були нагороджені не лише команди-призери, але й кращі хокеїсти турніру. Так кращим гравцем став Томаш Буткевич, бомбардиром – Артур Мікула (обидва – «Грюнвальд»), воротарем –
Гості залишилися задоволеними проведенням Кубку Поділля.
«Головна наша мета на Кубку Поділля – підготовка до Євроліги. У Вінниці ми грали з сильними суперниками і навіть одного разу програли. У вашому місті ми вперше. Задоволені і полем, і погодою, і гарним прийомом», – поділився враженнями головний тренер «Грюнвальда» Єжі Виберавські.
Головний тренер «ОКС-ШВСМ» Павло Мазур також вважає, що турнір вдався за усіма показниками.
«Наша команда здобула важливий ігровий досвід і медалі. Приємно, що вперше до Вінниці завітав чемпіон Польщі. У нас дуже молода команда, яка навчається у протистоянні із «зубрами». Необхідно стабілізувати склад й підвести колектив в оптимальній формі до чемпіонату Європи «Челленджер-1», який пройде 2-5 червня у Вінниці. Там нашими основними суперниками будуть «Кардіфф» (Уельс), «Ласада» (Португалія) і СК «Брест».