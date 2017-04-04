У Києві продовжують визначати найспортивніші родини столиці

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1 квітня відбулися відбіркові змагання чемпіонату Києва з сімейного спорту в Святошинському районі.
За результатами змагань чемпіонами стала родина Сенатос.
Відповідно до Положення, змагання проходять у 3 етапи. На першому етапі у загальноосвітніх школах м. Києва проводяться внутрішні сімейні змагання, де виявляються найспортивніші родини шкіл. На другому – найспортивніші родини району, а на третьому - загальноміський фінал, в якому беруть участь по дві родини від кожного району.
Переможця буде визначено 27 травня на День Києва на Хрещатику.
Команди, які посіли призові місця, були нагороджені пам’ятними подарунками від Київського міського відділення НОК України та організаторів змагань, а всі учасники, які не потрапили до списку призерів, отримують дипломи й олімпійські сувеніри.