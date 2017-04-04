На Черкащині проходять міські етапи «Олімпійського лелеченя» - «Olympic move UA»

Днями в місті Ватутіне Черкаської області в спеціалізованій школі №1 відбувся міський етап спортивно-масового заходу серед дітей «Олімпійське лелеченя» – «Olympic move UA».

У змаганнях взяли участь збірні команди 6-8 класів: «Олімпійці» (спеціалізована школа №1), «Олімпійці» (загальноосвітня школа №2), «Чемпіони» (загальноосвітня школа №5), «Євродіти» (загальноосвітня школа № 6).

У результаті напруженої боротьби переможцем стала команда «Олімпійці» спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1, вона й представлятиме місто на зональних змаганнях, які відбудуться 30 квітня у Ватутіне.

З привітальним словом до учасників дійства звернулася завідувач методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Ватутінської міської ради Наталія Жовновата, яка побажала учасникам міцного здоров’я, великої вдачі, наполегливості, наснаги та перемог.

Команди вели боротьбу у трьох видах програм: презентація (назва, девіз, емблема, зовнішній вигляд, спортивно-танцювальний танець), вікторина на олімпійську тематику та рухлива естафета.

Учні продемонстрували гарні знання з історії олімпійського руху та спортивну майстерність, проявили командний дух та наполегливість у боротьбі. Кожна вдала відповідь, чіткий рух, правильно виконана вправа, спритність в естафеті наближали команди до перемоги.

Всі учасники спортивного свята були нагороджені грамотами та цінними подарунками від виконавчого комітету Ватутінської міської ради.