Вероніка Марченко - найкраща спортсменка Львівщини за підсумками березня

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7-12 березня у містечку Віттель (Франція) визначали володарів нагород чемпіонату Європи зі стрільби з лука в приміщенні серед дорослих спортсменів та юніорів, за які змагалися 237 кращих лучників із 27 країн континенту.
В командних загнаннях жіноча національна збірна України, в складі якої була і представниця Львівщини Вероніка Марченко, а також Лідія Січенікова (Чернівецька область), Анастасія Павлова (Херсонська область), поступившись господаркам чемпіонату – збірній Франції у поєдинку за вихід до фіналу, виборола бронзові нагороди, здолавши збірну команду Росії.
В особистих змаганнях кульмінацією фінального дня для збірної України, стала вирішальна зустріч серед жінок, де Вероніка Марченко здобуває чемпіонський титул з рахунком 6:0 у протистоянні з росіянкою Євгенією Тимофеєвою.
Відтак традиційне щомісячне голосування членів колегії управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації і членів виконкому відділення НОК України у Львівській області визначило найкращим спортсменом краю Львівщини за підсумками спортивного березня члена національної збірної команди України зі стрільби з лука, майстра спорту України міжнародного класу львів’янку Вероніку Марченко!
6 квітня, у день відзначення Міжнародного дня спорту, під час проведення розширеного засідання колегії управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації та членів виконкому відділення НОК України у Львівській області відбудеться урочисте вшанування найкращої спортсменки та тренера березня на Львівщині.