Спортивно –оздоровчий захід «Ігри нашого двору» на Чернігівщині

За підтримки відділення Національного олімпійського комітету України в Чернігівській області спільно з міським центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» на спортивному майданчику дитячого протитуберкульозного санаторію «Зелений Гай» у Чернігові було проведено фізкультурно-оздоровчий захід «Ігри нашого двору».

Діти змагались у семи дисциплінах: обертання обруча, набивання футбольного м’яча, набивання кубика на бадмінтонній ракетці, стрибок команди у довжину, стрибки на скакалці, кидок м’яча в баскетбольний кошик, складання пазлу.

Змагання пройшли весело, дружно і цікаво, а головне – на свіжому весняному повітрі під теплими променями сонечка!

Всі учасники і переможці були нагороджені грамотами, сувенірами від відділення Національного олімпійського комітету України в Чернігівській області та солодкими подарунками від спонсорів.

