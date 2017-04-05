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Спортивно –оздоровчий захід «Ігри нашого двору» на Чернігівщині
05 Квітня 2017 Поділитися
Спортивно –оздоровчий захід «Ігри нашого двору» на Чернігівщині

За підтримки відділення Національного олімпійського комітету України в Чернігівській області спільно з міським центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» на спортивному майданчику дитячого протитуберкульозного санаторію «Зелений Гай» у Чернігові було проведено фізкультурно-оздоровчий захід «Ігри нашого двору».

Діти змагались у семи дисциплінах: обертання обруча, набивання футбольного м’яча, набивання кубика на бадмінтонній ракетці, стрибок команди у довжину, стрибки на скакалці, кидок м’яча в баскетбольний кошик, складання пазлу.

Змагання пройшли весело, дружно і цікаво, а головне – на свіжому весняному повітрі під теплими променями сонечка!

Всі учасники і переможці були нагороджені грамотами, сувенірами від відділення Національного олімпійського комітету України в Чернігівській області та солодкими подарунками від спонсорів.
 

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